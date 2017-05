Onward a caccia delle scarpe Charlotte Olympia: le starebbe già producendo nel Brenta. Le aziende: no comment

Sono in corso contatti per siglare una partnership strategica tra il brand britannico Charlotte Olympia e i giapponesi di Onward Kashiyama, già proprietari di Jil Sander, Joseph e J. Press. Secondo i rumors la produzione di Charlotte Olympia sarebbe già stata trasferita presso il calzaturificio che il gruppo possiede a Fossò, in Riviera del Brenta. Le parti interessate si sono rifiutate di commentare la notizia. Il marchio britannico di accessori per calzature ha costruito la sua immagine su calzature stravaganti e possiede 10 negozi indipendenti in tutto il mondo, oltre a alcuni punti vendita come Harrods, Selfridges e Net-a-porter. La società è stata lanciata da Charlotte Olympia Dellal nel 2008 e sta cercando investitori strategici per crescere, in particolare nell’Europa occidentale. (mv)