Dalle parole ai fatti: Coach lancia l’OPA su Kate Spade, scadenza 23 giugno

Dalle parole, Coach passa ai fatti e compie il primo passo per l’acquisizione di Kate Spade. Venerdì scorso l’azienda statunitense ha lanciato la sua Offerta Pubblica di Acquisto a 18,5 dollari per ogni azione presente sul mercato. L’offerta scadrà il prossimo 23 giugno (salvo proroghe). Entro questa data Coach (e le sue controllate) dovrà possedere oltre la metà delle azioni disponibili, ovvero la maggioranza di Kate Spade. Il valore complessivo della transazione sarà di 2,4 miliardi di dollari (circa 2,1 miliardi di euro). Coach fattura 4,5 miliardi di dollari (circa 4 miliardi di euro). Giovedì l’azione Kate Spade aveva chiuso a 18,42 dollari e negli ultimi 12 mesi la quotazione del titolo è scesa del 16,4%. L’offerta non esclude il coinvolgimento di un altro investitore che potrebbe rilanciare e aumentare il prezzo dell’offerta. Questo terrebbe ancora in gioco Michael Kors, altro potenziale acquirente di Kate Spade. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2017 e influenzerà il bilancio di Coach a partire dal 2018. (mv)