L’apocalisse dei centri commerciali USA. Credit Suisse: chiuderanno 8.500 negozi nel 2017

OLTRE 3,6 MILIARDI DI RICAVI NEL 2016. ZALANDO È UN COLOSSO DELL’E-COMMERCE FONDATO SULLA CALZATURA. OGGI NON VUOLE SOLO CRESCERE CON L’ONLINE, MA «CREARE IL MERCATO». GIUSEPPE TAMOLA, COUNTRY MANAGER PER ITALIA, SPAGNA E POLONIA, CI SPIEGA COME. INVESTIMENTI, INNOVAZIONE, ESPERIMENTI. E SINERGIA CON LA DISTRIBUZIONE FISICA: “PERCHÉ I NEGOZIANTI HANNO UN’EXPERTISE UNICA”