Il trampolino per il mercato USA è Bergdorf Goodman: il retailer firma l’intesa con ICE per lanciare griffe italiane

“Ci concentriamo su quelle aziende minori che vogliamo coltivare. Si tratta di un rischio calcolato, occorre del tempo per sviluppare un brand, ma abbiamo sempre creduto nella gente nuova, ad esempio siamo stati i primi ad introdurre Fendi e Brunello Cucinelli nel mercato americano”. Si esprime così Melissa Lowenkron, a capo dei buyer di Bergdorf Goodman, nel presentare l’iniziativa con l’Istituto per il Commercio con l’Estero. La sede newyorkese dell’Ice ha infatti aiutato ad identificare le aziende. Sino a metà 2018, il famoso negozio su Fifth Avenue ospiterà una serie di brand made in Italy che non hanno ancora una rilevante distribuzione negli Usa, tra cui le scarpe di Attico, No.21 di Alessandro Dell’Acqua, Aquazzura, René Caovilla, Valextra, Les Petit Joeurs e la valigeria Tecknomonster, ma anche cosmetici e naturalmente accessori e capi pronto moda. L’iniziativa ha un nome, “From Italy with Love: celebrare l’artigianalità e l’estetica degli innovativi stilisti italiani”. (pt)