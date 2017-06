Tutti contro Steve Madden: anche Valentino accusa il designer USA di averlo imitato

Steve Madden aggiunge anche il nome di Valentino alla lista di brand da cui deve difendersi dall’accusa di essere un imitatore. Dopo Balenciaga (due volte) e Balenciaga (borsa da motociclista), fino ad Aquazzura e Dr. Martens (1460 Boot), ora è il turno della griffe di Valentino. L’azienda milanese ha presentato denuncia all’U.S. District Court for the Northern Division of Georgia, una corte federale di Atlanta, per due disegni creati nel 2015, uno denominato “rockstud” usato per borse e calzatura (2.500 dollari, il modello Madden ne costa 138), l’altro per la cinghia “Camubutterfly” (30 dollari quella di Madden, 1.045 quella italiana). Sono ambedue protetti da copyright negli Usa. Nella denuncia si legge che Madden ha “usato senza autorizzazione il Double Purse Design ed il Camubutterfly con piena conoscenza degli interessi posseduti da Valentino”, e che lo abbia fatto in modo “deliberato ed intenzionale in violazione dei diritti esclusivi”. Da venerdì scorso, giorno in cui Madden ha avuto notificata la denuncia, i modelli colpevolizzati sono scomparsi dal suo web-site. (pt)