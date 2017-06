USA, maxi-licenziamenti in vista per Saks Fifth Avenue: Hudson’s Bay taglia 2.000 dipendenti

Un piano lacrime e sangue per la ristrutturazione di Saks Fifth Avenue. Il gruppo canadese Hudson’s Bay ha annunciato oltre 2.000 licenziamenti per il department store acquisito nel 2013 in un’ottica di abbattimento dei costi della rete retail: il risparmio dovrebbe ammontare a 350 milioni di dollari l’anno fino al 2018. “Vogliamo accelerare le vendite sul canale online – scrivono quelli di Hudson’s Bay in un comunicato – e creare delle economie di scala tra le attività nordamericane”.