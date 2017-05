USA: trimestrale sorprendente per Caleres, che ringrazia l’acquisizione di Allen Edmonds

Primo trimestre superiore alle attese per gruppo USA Caleres, che ha chiuso con un incremento delle vendite dell’8% a 631,5 milioni di dollari (564,6 milioni di euro), grazie anche ai 42,5 milioni di dollari (38 milioni di euro) generati dalle vendite di Allen Edmonds, ultimo brand acquisito. L’utile netto di Caleres (che possiede anche Famous Footwear, Sam Edelman, Via Spiga, Diane von Furstenberg, Naturalizer, Franco Sarto e Dr. Scholl), invece, è sceso del 16% rispetto all’anno precedente, fermandosi a 14,9 milioni di dollari (13,3 milioni di euro). Le vendite di Famous Footwear, che pesano per il 58% del totale, sono aumentate dello 0,5% penalizzate dal ritardo nel rimborso delle imposte sul reddito che ha frenato tutto il retail USA nel mese di febbraio. “Sebbene le vendite retail continuano a evolvere rapidamente e in modo significativo, rimaniamo in corsa per il 2017″ ha commentato il presidente e CEO di Caleres Diane Sullivan. (mv)