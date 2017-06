Wolverine Worldwide vara la divisione childrenswear (e dà in licenza il brand Stride Rite)

Con l’obiettivo di adattarsi meglio al mercato in costante evoluzione, Wolverine Worldwide, gruppo statunitense specialista delle calzature, ha annunciato la creazione di una divisione per bambini che sarà guidata da Bornie Del Priore nell’incarico di vicepresidente e direttrice generale. Non solo, perché l’azienda, impegnata dalla metà del 2016 in un piano di ristrutturazione che ha portato alla chiusura della gran parte dei negozi della propria rete negli Stati Uniti, ha deciso di affidare la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione del marchio Stride Rite a Vida Shoes, valido sia per le scarpe che per gli altri prodotti per bambini proposti dal brand. Blake Krueger, ceo di Wolverine, ha sottolineato che: “Vida Shoes International condivide il nostro obiettivo, che consiste nel creare prodotti amati dai bambini, proponendo nel contempo ai genitori opzioni funzionali e alla moda per i loro figli”. (mc)