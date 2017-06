La calzatura è una favola: ACRIB annuncia i (piccoli) vincitori del concorso letterario Scarpetta d’oro

La classe IV della scuola primaria “Volta” di Sandon (Venezia) si aggiudica il premio Scarpetta d’oro. La 21esima edizione del concorso di scrittura creativa promosso dall’associazione calzaturifici Riviera del Brenta (ACRIB), con il supporto di enti locali, scuole e operatori economici, si focalizzava quest’anno sul tema “Sempre in piedi”. Il primo premio è stato assegnato alla favola “Credere nei sogni” e assegna ai giovani studenti veneziani 500 euro per un racconto valutato “originale, delicato e coinvolgente, ricco di fantasia e scrittura, con una morale positiva per le giovani generazioni”. Il secondo premio è stato riconosciuto alla favola “Scarpa da punta” della IV C della scuola don Milano di Camponogara (Venezia), infine il terzo premio è andato alla classe III A della scuola Italia K2 di Fiesso d’Artico (Venezia) per “Il lago dei sogni”. Il racconto primo classificato verrà ora consegnato all’illustratrice Angela Sbardelli, vincitrice del concorso per la sua sezione nel 2016, a cui spetta il compito di accompagnare il testo con le immagini. Il risultato finale sarà pubblicato e distribuito ai ragazzi durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà in autunno.