Vietnam, nei primi 5 mesi la calzatura cresce a ritmi impetuosi: balzo in doppia cifra per l’export verso USA e Cina

Doppia cifra: per il trend dei primi 5 mesi dell’anno, sui principali mercati di sbocco e nell’outlook per il 2017. Stando ai dati forniti dal Dipartimento delle Dogane del Vietnam (General Department of Customs) e pubblicati dalla stampa locale, l’export della calzatura del Paese asiatico nel periodo gennaio-maggio è cresciuto del 12% su base annua, raggiungendo il volume d’affari di 5,6 miliardi di dollari (5 miliardi di euro). Tra i principali mercati di riferimento, USA e Cina crescono in double digit (rispettivamente +13,2% e +29,1%), mentre l’UE “solo” dell’8,7% (1,6 miliardi di euro). Il trend consente alle autorità vietnamite di stimare per l’intero 2017 una progressione del 10% per 16,1 miliardi di euro.