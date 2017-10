Cosa cerchiamo per l’inverno 18/19? Materiali di carattere e unici: sportivi, ma sempre fashion

Un prodotto di carattere, meglio se unico e di impatto. È questo che vanno cercando i visitatori di Lineapelle93 nelle aree trend, presenti ai padiglioni 13, 15 e 22. “Ci piacerebbe sviluppare una nostra linea di borse, ma ci interessano anche le calzature” spiegano Agneta Berg e Ase Hjelm, due giovani studentesse di moda provenienti dalla Svezia. “Quello che cerchiamo sono materiali ricercati” spiegano, intravedendo in “inserti, colori accesi, borchie, riflessi e pelo” la capacità “di dare anche da soli un’identità ai nostri prodotti”. “Cerchiamo suggerimenti per le nuove tendenze – raccontano i ricercatori di Particolari, brand di accessori moda presente con 100 negozi in Italia -. I metalli che vanno per la maggiore già da un paio d’anni non hanno avuto grande successo tra i nostri clienti. Per avere una buona ricezione sul mercato italiano vogliamo qualcosa di diverso”. Quello che vedremo nella prossima stagione saranno pellami dallo stile sportivo, ma con qualcosa in più, come bagliori e lucentezze, effetto luci di Las Vegas, spiega un produttore toscano di calzature riferendosi a sneaker e scarpe casual, ma glamour.