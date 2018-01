Il lusso va in buca: Acushnet acquisisce Links & Kings, brand di accessori in pelle per il golf

Il gruppo Acushnet, holding statunitense leader nella produzione e distribuzione di prodotti per il golf, ha acquisito Links & Kings, azienda con sede nello Utah specializzata nella realizzazione di accessori di lusso in pelle per il golf e di pelletteria. Links & Kings è stata fondata nel 2010 da Adam Heindorff, artigiano che unisce in sé passione per lo sport e maestria manuale. Copri mazze, borsoni, cinture, segna punti, tutto lavorato a mano e con pellami di prima scelta, tutto è realizzato a mano e con pellami di prima scelta. “Links & Kings è nato per fornire accessori in pelle di primissima qualità agli amanti del golf – ha commentato con una nota il presidente e ceo di Acushnet, David Maher –, mission condivisa da tutti i nostri brand e società collegate”.