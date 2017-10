Montevarchi: Italiana Accessori cresce e recupera lo stabilimento dell’ex calzaturificio CAM

Italiana Accessori di Montevarchi cresce. L’azienda toscana specializzata in decorazione con cristalli e minuterie metalliche per tomaie, pelletteria e abbigliamento ha infatti messo gli occhi sugli spazi dello stabilimento dell’ex calzaturificio CAM, presente nella stessa città toscana, in stato di abbandono da alcuni anni. Nel tempo Italiana Accessori è cresciuta acquisendo, in base alle necessità, spazi adatti a far lavorare i suoi dipendenti, divenuti oggi circa 30. Questo tipo di sviluppo, però, ha portato l’azienda ad avere sedi sparse sul territorio che, anche se molto ravvicinate, non sono riunite “sotto lo stesso tetto”. Utilzzare lo stabilimento ex CAM, invece, permetterà di raggiungere questo scopo. Per ora non è stata definita una data per il trasferimento.