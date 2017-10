Punto Più (San Mauro Pascoli) presenta a Lineapelle93 un’auto tempestata di strass e ricami

Una Smart tempestata di strass e che presenta ricami e stampe come vetrina per tutte le lavorazioni “che sappiamo fare”. È esposta a Lineapelle93, nello stand Punto Più, azienda di San Mauro Pascoli che si occupa di decorazioni per calzature, pelletteria, borse e accessori. “Sono anni che veniamo a Lineapelle e per essere il primo giorno c’è già molta gente”, racconta la titolare Paola Quadrelli che, a livello di mercato, perlomeno per quello che riguarda il settore degli accessori, spiega che “abbiamo fatto tanto lavoro anche perché siamo in una zona con un’alta presenza di calzaturifici; penso che quest’anno sia andato bene per tutto il settore”. E la Smart? “È un’idea che è venuta a mio marito per mostrare tutte le lavorazioni che svolgiamo: dallo strass al ricamo a mano, passando per il ricamo a macchina e le stampe”. (mc)