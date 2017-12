UNAC rinnova le cariche: Sara Santori nominata presidente dell’Unione Nazionale Accessori e Componenti

Oltre 2 miliardi di euro di export all’anno per una produzione che supera i 3 miliardi. Più di 200 aziende specializzate in accessori e componenti per l’industria della moda. Le rappresenta UNAC (Unione Nazionale Accessori e Componenti) che la scorsa settimana ha rinnovato i suoi vertici, eleggendo alla presidenza Sara Santori, titolare della conceria marchigiana Nuvolari (Monte Urano) e presidente della sezione Accessoristi di Confindustria Fermo. “Il primo obiettivo – dice Santori – è aumentare gli associati e lo faremo grazie ai servizi. UNAC riparte dopo qualche anno di stallo con nuove energie e competenze. È una sfida impegnativa quella che ho di fronte, ma non potevo dire di no. Il mio impegno sarà massimo, come del resto lo era a livello territoriale. L’interazione con gli altri distretti mi permetterà di accrescere le mie conoscenze e di portare la mia esperienza”. Tre i vicepresidenti: Alfredo Vania (Vanplast, Trani), Paolo Ciccarelli (Schmid, San Giuliano Milanese) e Giuseppe Polli (Manifattura di Domodossola).