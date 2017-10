GreenLife diventa un caso europeo: il progetto vicentino protagonista dell’International Waste Symposium

Il progetto GreenLife fa scuola in Europa. L’iniziativa vicentina sviluppata da Gruppo Mastrotto e Dani in partnership con Ikem, Ilsa e Acque del Chiampo è stata selezionata per partecipare all'”International Waste Management and Landill Symposium” svolto a Santa Margherita di Pula a Cagliari. La partecipazione all’evento, giunto alla sua 16a edizione, secondo gli organizzatori del progetto è stata “la conferma della validità del progetto portato avanti dalle aziende partner”. Nel corso di GreenLife, durato 36 mesi, le aziende hanno lavorato “allo sviluppo di nuove tecnologie di calcinaio, alla realizzazione di idrolizzati proteici ad alto contenuto di cheratina dal recupero del pelo e della pelle e alla realizzazione di una Lea-Life Cycle Assessment che ha consentito attraverso un’analisi di scenario di valutare i potenziali benefici ambientali derivanti dall’introduzione delle nuove tecnologie sviluppate nel corso dell’attività” ha evidenziato il coordinatore del progetto Guido Zilli. L’evento europeo ospitato dalla cittadina sarda ha così consentito di estendere a livello internazionale un’iniziativa nata all’interno del progetto.