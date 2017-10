Sostenibilità: ICEC c’è! L’istituto di Certificazione di riferimento dell’area pelle è a Lineapelle93

Tra le novità ci sono le certificazioni per la tracciabilità dell’origine dei pellami e della produzione dei manufatti. Non solo: in agenda ci sono i anche i servizi per la gestione dei prodotti chimici in conceria e quelli per il made in di pelli e manufatti. ICEC, l’Istituto di Certificazione dell’area pelle, è presente a Lineapelle93 con uno stand (Padiglione 9, R23-S24), uno spazio di contatto per chiunque voglia saperne di più dei servizi erogati dall’Istituto. Tematiche ambientali, etico-sociali, economiche e di prodotto: ICEC certifica la sostenibilità delle concerie. Chi va a trovare in fiera l’Istituto, potrà sapere come.