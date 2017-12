SCOPRI

COVER STORY | SE SORRIDO, COMPRO

State tutti calmi

L’alto di gamma impara a convivere con il terrorismo e ritrova i suoi equilibri. Ora le minacce arrivano dai toni esasperati della politica.

Segni particolari: in crescita

L’alto di gamma è in espansione. E, salvo incidenti di percorso, lo sarà anche nei prossimi tre anni. Ma in modo diverso rispetto al passato. Ecco l’identikit del nuovo lusso.

GLI ALTRI SERVIZI

Qualità da vendere

“È l’unica arma che abbiamo per sfidare il mercato”. La calzatura italiana si interroga sulle ragioni che, in 20 anni, le hanno fatto ridurre del 60% la produzione e moltiplicare del 2,3% il prezzo medio. La Cina taglia i dazi. “Tutto aiuta, ma attenzione…”. Le prospettive degli altri: India, Vietnam, Spagna.

Avanti tutta

Nuovi progetti di ampliamento produttivo in Francia e Italia. Longchamp progetta una fabbrica in Vandea. Fendi nel 2019 apre uno stabilimento da 350 dipendenti in Toscana.

Ispezioni a bruciapelo

Ennesimo round di controlli a sorpresa tra le concerie della provincia cinese dell’Hebei. E scoperta di nuove, numerose, irregolarità ambientali. Molti stop temporanei, (pare) due chiusure.

Dazio no, dazio sì

Si riaccende la discussione sull’opportunità di mantenere il 9% sull’export verdeoro di grezzo e wb. I macellatori di Abafrigo lo vogliono abolire. I conciatori di CICB vogliono mantenerlo. Al centro di tutto c’è la qualità. Etiopia: obiettivo fallito. La tracciabilità secondo Cargill.

La carica degli italiani

Cotance chiama a raccolta i conciatori del Belpaese. Serve il loro contributo perché la survey su sicurezza e salute sul luogo di lavoro sia completa.

Retail Italia: allarme furti, nel mirino scarpe e borse

L’analisi riguarda oltre 8.000 punti vendita in tutta Italia. Valgono circa il 12% del fatturato complessivo del retail nazionale di moda e accessori. La realizza Crime&Tech, spin-off company del centro Transcrime di Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con il Laboratorio per la Sicurezza e il supporto di Checkpoint Systems. Risultato: furti, rapine e spese per la sicurezza costano alle insegne l’1,1% del fatturato, circa 3,4 miliardi di euro (pari a 56 euro a cittadino).

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Il Black Friday e gli affari

Ipse dixit – Griffe, fateci largo: arriviamo noi

Pop Up – Esaurimento principesco

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 7 dicembre 1940

Tra le righe – La pelle inglese chiede come fare lobby, la carne UE teme Brexit

Cambogia – Questione suina

India – Disastro bovino

Brasile – Un altro Batista per JBS

Indonesia – Il vulcano e le vacche