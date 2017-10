Argentina, le macellazioni crescono più del previsto: +7,5% in nove mesi. Previsioni 2018: +4%

La sorpresa, a Buenos Aires, è di essere andati oltre le più rosee previsioni. Il macello argentino, infatti, ha chiuso i primi nove mesi 2017 mettendo in mostra una significativa crescita di volumi: 9,23 milioni di capi bovini conferiti, per un aumento su base annua pari al 7,5%. Si aspettavano una “minore positività”. Invece, la pressione della domanda interna di carne rossa (+5%) e il parallelo, sostanziale incremento delle esportazioni (+29%) hanno trainato la produzione, confermando anche il positivo feedback del piano di ripopolamento degli allevamenti, dopo la grave carestia del 2016. USDA (US Department of Agriculture) stima che nel 2018 il volume delle macellazioni argentine dovrebbe crescere di un ulteriore 4%.