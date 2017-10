Consob picchia ancora sull’acquisizione di Poltrona Frau: multe ad altri 4 per insider trading

Le multe ammontano complessivamente a poco più di 1,3 milioni di euro, mentre le plusvalenze sarebbero valse “qualche migliaia di euro”. Dopo quelle per Dario Rinero, ceo di Poltrona Frau, e il suocero, Consob, l’autorità di vigilanza del mercato borsistico, commina nuove sanzioni per insider trading anche a due dirigenti di Moschini (l’allora ceo Mario Paolo Moiso e il sindaco della società) e a due broker. Lo scenario è quello dell’inverno 2014, alla vigilia dell’acquisizione da parte del fondo Haworth delle quote di Frau detenute da Charme e Moschini. Stando a quanto si legge su il Sole 24 Ore, secondo Consob Moiso, appreso della trattativa in virtù del suo ruolo in Moschini, avrebbe anticipato ai broker l’informazione riservata.