USA: online si vende anche l’imbottito di fascia alta. Il caso Maiden Home e delle sue poltrone in pelle italiana

“I consumatori sono ormai pronti ad acquistare online qualsiasi cosa: anche oggetti di significative dimensioni come divani e poltrone. Saltando cataloghi, magazzino, marketing e produzione, riesco a consegnare modelli fatti negli Usa con pelli italiane”. Nidiki Kapur, ex dipendente di Google, poi a capo dello sviluppo di Birchbox (servizio di cosmetici su abbonamento), dallo scorso marzo guida Maiden Home, startup che consegna (gratuitamente) divani e poltrone con manifattura in North Carolina e pelli in gran parte italiane. Il sito, primo negli Stati Uniti nel segmento dell’imbottito high-end, segue il trend del taglio dei costi intermedi di commercializzazione entrando in diretta concorrenza con brand e catene e “che non possono consegnare in sei settimane né il made in USA artigianale, né una poltrona in pura anilina italiana (per la quale si paga un sovrapprezzo, ndr) realizzata da un conceria di quinta generazione”. Al momento Maiden Home ha venduto 500 pezzi, ma prevede un costante aumento di volumi e fatturato.