In Cambogia gli stipendi minimi crescono (a rischio quote di mercato?), in Vietnam il Governo è in panne

Salari minimi in aumento in Cambogia e Vietnam. Nel primo Paese nel 2016 il salario minimo era di 140 dollari al mese (119 euro), poi salito a 153 dollari (130 euro) quest’anno. Ora si sta negoziando il salario per il 2018, ma il tavolo di confronto è spaccato: il Governo ha proposto 162,67 dollari (138,5 euro), mentre l’associazione degli industriali dell’abbigliamento e calzatura 161 dollari (137,1 euro) e i sindacati 176,25 dollari (150 euro). Quest’ultimi hanno optato per una negoziazione prudente, consapevoli che in gioco c’è anche la competitività del Paese. Infatti, secondo l’organizzazione internazionale del lavoro: “C’è una differenza di produttività tra la Cambogia e altri Paesi come Filippine, Tailandia e Indonesia. Colmare il divario sarà importante se i lavoratori cambogiani godranno di aumenti salariali nei prossimi anni”. L’impatto principale di questa misura sarà nell’industria dell’abbigliamento e della calzatura, che genera circa 6 miliardi di dollari all’anno e impiega circa 600.000 lavoratori, la maggior parte dei quali provenienti dalle zone rurali. Anche in Vietnam si discute sul salario minimo. Il National Wage Council dell’abbigliamento ha proposto un aumento del 6,5%. Nonostante sia il tasso più basso degli ultimi 11 anni, l’aumento preoccupa l’industria dell’abbigliamento e calzature. Il Governo non ha ancora preso una decisione. In Vietnam ci sono 4 diversi salari minimi per le 4 aree del Paese. La previsione del governo vietnamita era quella di aumentare il salario minimo a circa 200 dollari entro il 2020. “Il problema è che i brand stranieri offrono salari più alti ai lavoratori occupati in aziende nazionali: il meccanismo fa aumentare i costi del lavoro, penalizzando le aziende del Vietnam nell’export” ha detto Chris Walker, manager della Thai Son SP Garment factory di Saigon. (mv)