I risultati dell’attivismo uzbeko sono già qui: l’export dell’area pelle su del 707% in 5 anni

Certo, in numeri assoluti non sono esplosivi. Ma la variazione percentuale (+707,6%) testimonia un’ascesa che va tenuta d’occhio. L’export dell’area pelle uzbeka è cresciuto di 8 volte in 5 anni: se nel 2013 il Paese asiatico vendeva all’estero pelle e prodotti in pelle per un valore di 13 milioni di dollari, nel 2017 il dato si è attestato a quota 105 milioni. Lo sostengono i dati dell’associazione di settore ripresi dalla stampa locale. Oggi l’Uzbekistan conta su una rete di 400 imprese che esportano soprattutto verso Cina, Pakistan e Turchia. Secondo i media, l’associazione industriale conta di internazionalizzare ancore di più i propri mercati. L’attivismo registrato un mese fa, quando a breve distanza si è parlato di incentivi per gli investimenti indiani e di liberalizzazioni, fa parte del piano.