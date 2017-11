Confindustria Centro Adriatico: Enrico Ciccola alla guida dei calzaturieri. Assocalzatutrifici presenta le novità di theMicam

Enrico Ciccola è stato eletto presidente della Sezione Calzature di Confindustria Centro Adriatico, frutto dell’unione tra le territoriali di Fermo (della quale guidava la sezione calzaturiera) e Ascoli. La nomina è avvenuta durante un incontro svolto a Fermo e nel quale il presidente Assocalzaturifici Annarita Pilotti e il direttore Tommaso Cancellara hanno presentato le prossime, ulteriori novità di theMicam: il padiglione 4 Contemporary ospiterà una grande piazza (simile alla Fashion Square del padiglione 1), all’interno della quale saranno accolti 5 stand di griffe della stessa fascia di prodotto. Nuovi lampadari e nuovo spazio anche per gli espositori di baby shoes, che sarà posizionato all’ingresso del padiglione 4. Da parte sua, Enrico Ciccola prosegue la battaglia sul made in, sviluppando con niversità Politecnica delle Marche e Luiss di Roma una proposta. “Il 29 novembre saremo a Roma per incontrare il viceministro all’Economia Teresa Bellanova, con cui affronteremo i problemi del distretto calzaturiero assieme ai componenti del Tavolo per lo Sviluppo” ha detto Ciccola. Nella foto, da sinistra: Enrico Ciccola, Annarita Pilotti, Giampietro Melchiorri (presidente Confindustria Fermo), Valentino Fenni (vicepresidente Sezione Calzatura di Confindustria Centro Adriatico). (mv)