Brasile, JBS respira grazie alla cessione di Vigor, ma chiude stabilimenti produttivi

Il closing è arrivato. J&F, la società finanziaria che controlla la quota di maggioranza relativa del gruppo della carne JBS, ha chiuso il passaggio della società latteo-casearia Vigor al gruppo messicano Lala (per circa 1,3 miliardi di euro). L’intenzione di cedere l’azienda era stata annunciata da tempo dalla famiglia Batista: i liquidi servono a far fronte finanziariamente al quadro debitorio del gruppo. Questa di Vigor non è l’unica chiusura operata dal gruppo negli ultimi giorni, però. Stando a quanto riporta la stampa brasiliana, JBS ha chiuso uno stabilimento produttivo nel Morro Grande (760 posti di lavoro a rischio).