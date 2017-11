Brasile, nei primi 8 mesi dell’anno la produzione di scarpe cresce del 4,5%: “Ma non è piena ripresa”

Un segnale positivo, ma non si parli di “piena ripresa”. Heitor Klein, presidente dei calzaturieri brasiliani (Abicalçados), così commenta i dati sulla produzione brasiliana di scarpe pubblicati dall’istituto nazionale di statistica (IBGE). Nei primi 8 mesi dell’anno Brazilia ha sfornato il 4,5% in più di calzature rispetto allo stesso periodo del 2016, una performance molto più significativa della media dell’industria del Paese sudamericano (+0,8%). Abicalçados prevede, per il bilancio annuale, la crescita delle vendite sia sul mercato domestico che su quelli internazionali. Ad agosto, però, la produzione si è attestata in lievissima area positiva, con un +0,2% che sa di stabilità.