18.000 dollari su eBay per gli stivali Niki Swarovsky di YSL, altrettanti (ma in beneficenza) per le scarpe delle star

I luccicanti stivali Niki Swarovsky di Yves Saint Laurent, tempestati di cristalli, stanno facendo impazzire vip e shoes addicted di tutto il mondo. E sono considerati un investimento. Net-a-porter li vende a 8.275 euro. Sul portale di luxury second hand Vestiaire Collective vengono rivenduti a oltre 11.000 euro. Su eBay sono arrivati a 18.000 dollari (oltre 15.000 euro). Gli stivali hanno aperto la sfilata del brand dedicata alla stagione autunno/inverno 2017/2018 a Parigi e hanno subito colpito tutti, tant’è che inizialmente si era formata una lista di attesa. Gli stivali sono realizzati in morbida pelle nera, verniciata, con un trattamento glossy e glitterata con 3.000 Swarovsky che coprono anche il tacco conico. E, particolare sostanziale, sono made in Italy. Con la stessa cifra, però, si può acquistare un paio di scarpe che hanno calzato piedi famosi: Chris Martin dei Coldplay, Moby, i componenti dei Depeche Mode, Annie Lennox, Tom Jones e tanti altri. Non mancano gli sportivi, da Roger Federer a Leo Messi, e gli attori, da Natalie Portman a Ralph Fiennes. Tutte le scarpe sono autografate, si trovano sul portale dell’associazione Charity Stars e il ricavato della loro vendita sarà devoluto all’associazione britannica The Small Steps Project, che aiuta gli adulti a trovare lavoro e i bambini a ricevere un’adeguata educazione. Tra le altre, all’asta ci sono calzature di Casadei (per Cher), Prada (per Tom Jones), Miu Miu (per Helena Christiensen), Louboutin (per Trudi Styler e Christina Aguilera) e Jimmy Choo (per Patti Smith). (mv)