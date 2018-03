Addio a Lance Clark: si spegne a 81 anni il creatore delle Wallabee. Soul of Africa l’ultima avventura

Lance Clark, sesta generazione della famiglia calzaturiera inglese Clark, è morto all’età di 81 anni. L’imprenditore è conosciuto per aver creato il design dell’iconico stile Wallabee nel 1964 e per aver fondato l’organizzazione filantropica Soul of Africa nel 2002 che offre lavoro a chi ne ha bisogno attraverso la produzione di scarpe. Clark era andato in pensione come amministratore delegato di Clarks, ma non aveva smesso di occuparsi di calzature. Nel 1994 aveva acquisito il marchio di scarpe da uomo Edward Green, poi ceduto 4 anni dopo a Hermès, e nel 2000 aveva acquistato insieme al figlio Galahad l’ex calzaturificio Terra Plana. Dal 1997 al 2000 è stato amministratore delegato del marchio britannico di scarpe da uomo Barkers. Ma a distinguerlo è stato il progetto Soul of Africa finalizzato alla formazione professionale calzaturiera per combattere la disoccupazione di massa in Africa. Ne è un esempio il recente accordo con Pittards che ha inaugurato nel novembre scorso un nuovo stabilimento ad Addis Abeba per la produzione di scarpe, comprese alcune linee Soul of Africa. (mv)