Aldo e Camuto Group: salta tutto a un passo dal matrimonio. Ci sarà solo “una proficua collaborazione”

Nessun acquisto o fusione. Solo proficua collaborazione. Marcia indietro rispetto allo scorso agosto quando i canadesi di Aldo annunciarono l’acquisizione della divisione Calzature e Accessori del gruppo statunitense Camuto. Le due parti hanno dichiarato che i loro progetti di fusione non sono stati perfezionati e che la decisione è stata presa reciprocamente dopo “attente considerazioni e accurate discussioni”. Secondo quanto riporta Footwear News, le due società intendono continuare a lavorare insieme, ma in piena autonomia. Il CEO di Aldo Group, David Bensadoun, ha dichiarato che “il gruppo Camuto diventerà un partner strategico per noi. Cresceremo insieme” mentre l’amministratore delegato del gruppo Camuto, Alex Del Cielo ha commentato: “Abbiamo scoperto molti modi per collaborare insieme e siamo entusiasti di ciò che sarà il futuro per entrambe le società”. E dire che ad agosto erano state svelate anche le prime decisioni strategiche, con sedi e marchi che sarebbero stati tenuti separati. Talmente separati che alla fine non hanno più siglato un accordo che era stato dato per scontato. (mv)