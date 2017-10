“Amo il suo odore e le fabbriche italiane”: Tourniaire-Beauciel, la pelle e la virata di Clergerie sulle sneaker

Robert Clergerie apre una nuova boutique a Parigi. E cosa propone per festeggiare l’evento? Una nuova linea di sneaker chiamata Collezione 326 e disegnata dal nuovo direttore creativo David Tourniaire-Beauciel, in carica dallo scorso giugno. Il negozio, che aprirà al numero 326 della famosa Rue Saint-Honoré, ospiterà le eclettiche sneaker della linea 326 che potranno essere acquistate anche online. I modelli rappresentano un’anteprima della collezione per la primavera-estate 2018 del brand e mescolano materiali tradizionali con quelli innovativi: rafia, pellame argento e lycra. Dice Tourniaire-Beauciel a FootwearNews: “Punto a portare in Francia alcune delle cose che ho imparato nei calzaturifici italiani. Sono un tipo da fabbrica: amo stare in fabbrica, amo l’odore della pelle, della colla, amo il rumore delle macchine, la fabbrica è il luogo ideale per trovare soluzioni, trasmettere le cose che voglio realizzare, capire effettivamente chi siamo”. (mv/pt)