Andrea Montelpare piglia tutto: firmate le licenze bambino anche con Lanvin ed Elisabetta Franchi

Nuove licenze di produzione e distribuzione per Andrea Montelpare. Per Elisabetta Franchi, il calzaturificio fermano curerà la collezione di calzature siglate con il brand La Mia Bambina. Il nuovo accordo, attivo a partire dalla stagione Autunno/Inverno 2018-2019 prevede la presentazione del progetto in occasione di Pitti Bimbo, in programma dal 18 al 20 gennaio 2018 a Firenze. “Ci rende molto orgogliosi poter conferire un valore aggiunto alla linea Elisabetta Franchi La mia Bambina con una vasta scelta di calzature” ha commentato il titolare Andrea Montelpare, che, nel frattempo, ha siglato un accordo anche con la griffe Lanvin per modelli 0-14 anni maschili e femminili. Montelpare si occuperà di sviluppo, produzione e distribuzione. Le due licenze arrivano subito dopo l’avvio della collaborazione stretta con Automobili Lamborghini che si concretizzerà con la produzione di una linea griffata del marchio Bumper. Andrea Montelpare è un polo per le calzature di lusso da bambino: ha in portafoglio numerose licenze tra le quali Dsquared2, Marni, Gf Ferrè, N°21, Roberto Cavalli, Cesare Paciotti, Ice Iceberg, John Galliano, Ermanno Scervino, Mi Mi Sol, Quis Quis e Simonetta oltre ai marchi di proprietà Bumper, AM66, Montelpare Tradition e Andrea Montelpare. (mv)