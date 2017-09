Barletta, Iran: prove tecniche di collaborazione. Delegazione di Teheran alla scoperta della scarpa pugliese

Iran e Barletta, prove di dialogo per sviluppare possibili progetti calzaturieri. Unioncamere Puglia ha varato il progetto Approaching Iran. Le aziende che aderiscono devono avere la Certificazione Halal o aver avviato percorsi per ottenerla. Sono previsti corsi di formazione e workshop. In questi giorni è arrivata a Barletta una delegazione di imprenditori iraniani che hanno visitato le aziende aderenti, tra cui alcuni calzaturifici. La delegazione di Teheran ha espresso giudizi positivi sulla qualità dei prodotti e dei processi produttivi mentre è stata sottolineata la necessità di organizzare incontri concreti. Tra le aziende barlettane che stanno partecipando al progetto ci sono Planet Shoes e il calzaturificio Tommy. (mv)