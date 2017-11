Calciatori che si mettono a fare le scarpe: Drogba con JAD produce le sneaker a Montegranaro

Un altro brand straniero punta sulla produzione di scarpe made in Italy. Si chiama JAD, acronimo di Jordan Alexander Design, stilista canadese. Il che, a dirla tutta, non crea particolare stupore. Il sopracciglio, invece, si alza, scoprendo chi è il suo socio. Trattasi di Didier Drogba, calciatore ivoriano ex stella del Chelsea, oggi impegnato con la maglia dei Phoenix Rising, negli USA. Drogba ha annunciato che appenderà le scarpe al chiodo il prossimo anno e che ha già lanciato il piano B: sarà anche un imprenditore calzaturiero. JAD produce le sue sneaker di lusso a Montegranaro. Si chiamano Corsa e Strada, costano tra i 500 e i 620 euro al paio e saranno vendute nei grandi magazzini Selfridges. Il sito del brand afferma che le scarpe sono “una vera espressione del patrimonio del design italiano” e per realizzarle vengono utilizzati “solo i migliori materiali”. Drogba non è il primo asso del calcio a scegliere Montegranaro per produrre le scarpe. Nell’estate 2016 fece scalpore il sodalizio tra Alessandro Del Piero e l’imprenditore Marcello Pollastrelli per la prima collezione di scarpe da golf AirDp by Pollastrelli. (mv)