C’era una volta una Spice: il fondo Neo investe 30 milioni nel brand di Victoria Beckham (che fa le scarpe in Italia)

Victoria Beckham ha da poco annunciato una nuova partnership con Reebok, ma il risultato più importante l’ha ottenuto convincendo il gruppo inglese di private equity Neo Investment Partners a investire 30 milioni di sterline (circa 33,5 milioni di euro) nello sviluppo suo brand. L’obiettivo dell’ex Spice Girls è quello di far crescere l’e-commerce e la rete di vendita al dettaglio, puntando anche sullo sviluppo di nuove categorie del suo marchio, comprese le calzature, che confeziona in Italia. A oggi infatti sono presenti shop di Victoria Beckham solo a Londra e a Hong Kong, anche se la collezione è venduta in oltre 400 grandi magazzini in tutto il mondo. Intanto Neo Investment, che possiede anche la maggioranza del capitale della storica pellettiera italiana Valextra, ha acquisito una quota di minoranza Della maison, che sarebbe stata valutata, secondo indiscrezioni, circa 100 milioni di sterline (circa 111 milioni di euro). (mc)