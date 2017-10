Christian Louboutin lancia la prima collezione baby. Segni particolari? Facile e dirsi: la suola rossa

Piccole donne crescono. Da novembre le bambine potranno calcare i loro primi passi calzando scarpine con la suola rossa di Christian Louboutin. Manca un mese al lancio di Loubibaby, la prima collezione di scarpe (prezzo: 250 dollari al paio) per l’infanzia firmate dal celebre stilista. Le piccole scarpette non avranno tacchi o punta, come il modello stiletto indossato dalle mamme shoes-addicted, ma saranno delle Mary Jane con tomaia in raso o in nappa laminata e fiocchetto cucito a mano, disponibili nelle varianti red, blue, pink e gold. Ovviamente non poteva mancare la suola rossa in cuoio. Loubibaby Collection, in edizione limitata, è stata ideata in collaborazione con Goop, sito lanciato nel 2008 da Gwyneth Paltrow. (mvg).