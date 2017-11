E-commerce e mercati esteri: i piani di espansione di Fragiocomo per arrivare a quota 5 milioni

Crescere sul canale online per arrivare entro il 2019 a un fatturato di 5 milioni di euro. A puntare sull’e-commerce non è un marchio di sneaker, come spesso accade, ma Fragiacomo, brand di calzature di lusso, artigianali e made in Italy. In 6 mesi Fragiacomo (dal 2010 controllato dal gruppo GC Holding, della famiglia Pozzi Chiesa) ha conquistato 3 milioni di utenti nei canali social. Nuovi investimenti sono previsti anche nella distribuzione (apertura di monomarca in franchising) per aumentare l’export, che ora genera la metà del giro d’affari: Europa e Medio Oriente i mercati principali. “I nativi digitali sono la linfa vitale della nuova economia – ha detto il ceo Federico Pozzi Chiesa al Sole 24 Ore -. Attraverso la collaborazione con le scuole cerchiamo di attivare con loro un confronto e, certo, di impiegare in azienda i talenti migliori”. I progetti di Fragiacomo prevedono anche una partnership con YNAP. (mv)