Consegna rapida, scarpa “alla moda”. Il presidente UITIC spiega le priorità del prossimo convegno di Porto

“Il fashion è l’elemento sempre più rilevante nel nostro settore: una scarpa deve prima rubare l’occhio, poi calzare il piede, oggi come non mai nella storia dell’industria calzaturiera”. È anche per questo che il prossimo congresso, il 20esimo della sua storia, organizzato da UITIC, l’associazione internazionale dei tecnici della calzatura, è intitolato “From Fashion To Factory: a New Technological Age”. Lo spiega, in vista dell’appunto in programma da 18 a 20 maggio a Porto, lo stesso presidente di UITIC, Yves Morin, in un’intervista ripresa da WorldFootwear.com. Sono due le parole chiave del titolo: una è fashion, ma l’altra è tecnologia. “Globalizzazione e digitalizzazione della nostra economia comportano – aggiunge Morin – che la produttività deve cambiare per consegnare ai consumatori prodotti alla moda in maniera sempre più rapida”. Ci sarà di che parlare, e su che confrontarsi, il prossimo maggio a Porto.