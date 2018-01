Costume National riparte dalla scarpa: la licenza a Rodolfo Zengarini

Dopo Frankie Morello, messo in portafoglio 40 giorni fa, anche Costume National sceglie Rodolfo Zengarini di Montegranaro per lo sviluppo delle proprie calzature. Il contratto di licenza tra il marchio fondato oltre 30 anni fa da Ennio e Carlo Capasa, ora controllato dal fondo giapponese Sequedge, prevede produzione e distribuzione delle linee uomo e donna fino al 2024. La collaborazione inizierà con la stagione autunno inverno 2018/2019. L’obiettivo è rilanciare a livello mondiale il segmento delle calzature del brand che ha nella direzione creativa uomo Koji Udo e in quella femminile Yasutoshi Ezumi. “Costume National è sempre un passo avanti nell’interpretare i gusti e le tendenze. Siamo estremamente felici di iniziare questa collaborazione che, siamo sicuri, diventerà fonte di ulteriori successi per le nostre rispettive società” ha dichiarato Rodolfo Zengarini che nel suo portafoglio ha Roberto Cavalli, Blumarine, John Galliano, John Richmond, Alessandro Dell’Acqua, JW Anderson, Rudolf Menudier e Frankie Morello, oltre al proprio marchio. (mv)