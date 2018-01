Craig Green entra nella calzatura e sceglie la tradizione dei londinesi di Grenson come valore aggiunto

Craig Green, vincitore nel 2014 del titolo di stilista emergente (British Fashion Award for Emerging Menswear Designer), nonché di quello di designer dell’anno nelle due ultime stagioni, entra nel mondo della calzatura con l’ausilio di Grenson. L’abbinamento unisce un prodotto classico e “centenario” (Grenson crea scarpe a mano dal 1866 nella fabbrica di Londra) con un designer 31enne specializzato in moda maschile. “Grenson ha una straordinaria tradizione e crea scarpe in pelle straordinariamente belle – dichiara Green –. L’obiettivo è usare questa tradizione adattandola e spingendola verso il concetto della mia sfilata. In passato ho disegnato scarpe, ma mai per la vendita”. Green ha anche ricordato che i precedenti tentativi di creare scarpe erano falliti. L’ingresso negli accessori di Green è giudicato come la naturale evoluzione per un marchio in forte ascesa (è stato fondato nel 2012), noto per l’estetica scultorea, com’è evidente nei modelli presentati alla recente London Fashion Week Men’s, la cui copertura dei lacci si slancia esageratamente sino a diventare un’aletta verticale. La collezione ha come clienti principali Bergdorf Goodman e Mr. Porter.