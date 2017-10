In fiera si cammina sul ghiaccio: Vibram presenta Artic Grip e festeggia gli 80 anni del Carrarmato

Camminare sull’acqua già si può fare, ma con Vibram si può tranquillamente passeggiare anche sul ghiaccio. È stata lanciata a Lineapelle93 la tecnologia Artic Grip in una nuova applicazione dedicata al mercato lifestyle. Per presentare al meglio la novità, all’interno dello stand, è stato possibile provare la speciale suola su un pavimento ghiacciato bagnato. Si tratta di una declinazione urban della soluzione innovativa ideata tre anni fa da Vibram per l’outdoor: “Una risposta alle esigenze di mercato di garantire una sicurezza e un grip maggiore su superfici particolarmente insidiose come il ghiaccio bagnato, in una versione più leggera adatta al dress and casual”, ha spiegato Davide Canciani, Group Marketing Director. In occasione dell’80° anniversario di Carrarmato, la prima suola Vibram utilizzata da moltissimi brand nel mondo, l’azienda ha, inoltre, presentato un catalogo di nuove suole open dove il design è reinterpretato per l’occasione da Hiromi Nakamura e Bruno Bordese.