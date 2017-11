Fratelli Rossetti: investire nella multicanalità, evitare il franchising a Pechino, 2017 in linea sul 2016

Cina, Rossetti boccia il franchising: “Meglio approcciare il mercato attraverso il digitale”. Il calzaturificio Fratelli Rossetti si sta adeguando al mercato investendo di più sul digitale e riorganizzando gli store fisici: “Negozi più piccoli capaci di offrire esperienza al cliente. No a nuove aperture per il 2018” ha detto a FashionNetwork Diego Rossetti, la cui azienda sta investendo nella transizione alla multicanalità. Rossetti definisce il 2017 del brand di famiglia come un anno di laboratorio che si chiuderà in linea con il 2016. Uno degli obiettivi aziendali da perseguire è la valorizzazione del prodotto: la produzione made in Italy porta notevoli costi in bilancio, ma anche un vantaggio competitivo che bisogna saper sfruttare, soprattutto nei mercati dove chiedono un prodotto italiano, come la Cina. “Il franchising può sembrare una scorciatoia per approcciare il mercato di Pechino e invece per noi si è rivelato un vicolo cieco perché i contratti hanno una scadenza troppo breve” ha spiegato Rossetti secondo cui “bisogna adeguarsi al mercato digitale. Il prossimo passo da fare sarà creare un e-commerce diretto”. Nella foto dal sito web qaziendale, Diego, Luca e Dario Rossetti. (mv)