Quando gli stivali invecchiano bene: Weitzman celebra i 25 anni dei suoi “rivoluzionari” 50/50

L’innovativo cuissardes 50/50 di Stuart Weitzman compie 25 anni. Il suo nome deriva dal fatto che è realizzato per metà in pelle (anche camoscio) e per metà in maglia stretch: una rivoluzione, 25 anni fa. Lo stivale possiede numerosi fedelissimi che lo hanno trasformato in un modello senza tempo, al di sopra delle mode. Per celebrare questo anniversario, Stuart Weitzman rende omaggio a 50/50 con una rivisitazione del modello Reserve (più alto nel tallone) che viene indossato da Kate Moss per la campagna primavera-estate 2018. Il prezzo di vendita al dettaglio di ogni paio di Reserve sarà di circa 680 euro. Stuart Weitzman (81 negozi di proprietà) è stata fondata nel 1986 e dal 2015 è controllata dal gruppo statunitense Tapestry (ex Coach). L’attuale direttore creativo è l’italiano Giovanni Morelli. Nel 2017 le vendite sono aumentate del 2% raggiungendo i 217,1 milioni di dollari (circa 175 milioni di euro). (mv)