Il gruppo Wolverine nel trimestre non eccelle, ma non delude. E stanzia 3 milioni per le bonifiche in Michigan

Terzo trimestre consecutivo in area positiva e obiettivo fisso sulla crescita organica. Osservando i dati del periodo terminato il 30 settembre, Wolverine Worldwide, gruppo USA che controlla brand come Merrell e Saucony (tra gli altri), si ritiene soddisfatto dei risultati. I ricavi, a dire il vero, sono in calo del 3,7% su base annua (581,3 milioni di dollari), così come i ricavi rettificati sono in calo dell’8%. Ciononostante, la holding trae gli elementi necessari per rivedere al rialzo le stime per l’anno fiscale, che dovrebbe concludersi con giro d’affari tra i 2,34 e i 2,37 miliardi di dollari. “Siamo molto lieti di continuare il periodo di slancio”, commenta il ceo Blake W. Krueger. Wolverine Worldwide porta avanti la ristrutturazione del business: dopo aver venduto il brand Sebago e la licenza di Stride Rite, ora annuncia la cessione dell’appalto con il Dipartimento della Difesa. Il gruppo calzaturiero, inoltre, comunica di aver stanziato 3 milioni di dollari per contribuire all’opera di bonifica delle aree inquinate dalla conceria di Rockford (Michigan), demolita nel 2010, fornendo anche assistenza diretta ai residenti.