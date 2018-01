Italiana è meglio: Vans amplia la collezione Italian Leather Collection, “per soddisfare i clienti più esigenti”

Vans amplia la Italian Leather Collection inserendo l’iconico modello Old Skool. Il brand aveva già rilasciato il modello Sk8-Hi, sneaker alte alla caviglia nei colori nero, verde e beige, con tomaia in pelle italiana di alta qualità insieme a dettagli traforati su linguetta e caviglia (prezzo 125 dollari, circa 100 euro al paio). Ora Vans sceglie la pelle italiana anche per tre modelli Old Skool LX nelle colorazioni cielo, mango e artic. Ogni paio costa 120 dollari (97 euro). Il pellame è liscio e bottalato. Vans, a testimonianza di come stia spingendo sul valore aggiunto dei materiali che utilizza, mette in risalto la qualità e la provenienza del pellame che sta utilizzando per sviluppare una linea premium “destinata a una clientela più esigente”. (mv)