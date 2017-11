La guerra civile di Deckers: il socio di minoranza chiede la testa del board, il gruppo decide di non vendere più

Acque turbolente in casa Deckers. Il socio di minoranza Marcato Capital Management, hedge fund che controlla l’8,4% del gruppo, ha presentato a fine ottobre denuncia al Delaware Chancery Court di Wilmington pur di assicurarsi che l’assemblea degli azionisti (l’ultima convocata 13 mesi fa) in programma per il 14 dicembre si tenga. Il timore è che l’appuntamento sia rinviato. Il programma di Marcato per Deckers è drastico: il fondo intende sostituire i dieci componenti del consiglio d’amministrazione, prevenire un possibile cambio delle norme interne, l’escalation dei compensi del board (36 milioni) e l’accelerazione delle richieste di rimborso dei creditori (103 milioni). Se è noto che da Marcato Capital gradiscano l’ipotesi di un cambio di proprietà, il quartier generale del gruppo Deckers, che ad aprile ha iniziato a esplorare la possibilità della cessione, cambia rotta e prevede entro il 2020 il riacquisto di 400 milioni di dollari in azioni. Il gruppo intende anche ridurre di 100 milioni i costi di gestione, aumentando così la profittabilità. (pt/rp)