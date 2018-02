La nuova avventura calzaturiera di Frédéric Robert (ex Lanvin e non solo): “Devo tutto ai manifatturieri italiani”

Dior, Hermès, Kenzo e Lanvin, dove ha lanciato la prima sneaker del brand. il curriculum di Frédéric Robert è di tutto rispetto e, ora, si aggiorna entrando in una nuova dimensione: quella dell’indipendenza. Il designer parigino ha presentato da pochi giorni la sua prima collezione di calzature. Il brand si chiama ME.LAND e produce calzatura da uomo, made in Italy con pelli italiane: “L’ho presentata a Parigi, ho ricevuto diversi buyer, alcuni rilevanti, che hanno mostrato estremo interesse, da New York a Dubai, Londra, Tokyo e Beijing” afferma Robert a Twelvmag.com, sito newyorkese di moda e street culture. Robert spiega di aver investito tutte le sue risorse finanziarie nel progetto quando ha capito che “sul mercato esistono la sneaker e il prodotto formale, mentre io credo nel casual-chic con una sua originalità, semplice e colorato. Ho chiamato i miei amici manifatturieri italiani, conosciuti quando lavoravo per altre griffe, ed è nata la prima collezione. So bene che le grandi aziende hanno bisogno di quantità e molti modelli: un piccolo brand come il mio, invece, può cambiare ogni settimana”. Lo stilista dichiara di essere “ambizioso, ma realista. Ad aprile parte il sito e gli USA vengono dopo l’Europa. Devo dire che se sono al punto in cui sono, lo devo ai manifatturieri italiani”. (pt)