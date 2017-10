La rinascita di Kélian: la storia del brand francese e le idee del suo designer, Rubens Bressanin

A Rubens Bressanin il compito di far risorgere il brand francese Stephane Kélian. Il designer veneto, che gestisce con Luciano Ferraresso lo studio RubensLuciano di Stra, da dove escono le collezioni di circa 40 brand, è stato chiamato, con l’incarico di direttore artistico, a rilanciare lo storico brand francese, oggi di proprietà di Groupe Royer, il più grande importatore e distributore di calzature in Francia, proprietario anche del brand Charles Jourdan. Nel 1960 i fratelli armeni Goerges e Gerard Kéloglanian creano un marchio di scarpe maschili. Nel 1974 si unisce un altro fratello, Stephane, e nel 1978 lanciano insieme la linea femminile Stephane Kélian, contrazione del nome Kéloglanian. Il brand conquista il mercato francese con i modelli comfort in pelle intrecciata. Dopo il successo degli anni ’80 e ’90, nel 2007 il brand era entrato in liquidazione per essere poi rilevato da Groupe Royer. Nei giorni scorsi è stata presentata la nuova collezione con modelli che uniscono il DNA del brand, la pelle intrecciata, in una palette di colori limitata (bianco, blu, rosso) in omaggio alla Francia e ad alcuni artisti, alla contemporaneità. “Viaggio molto e quello che vedo è una globalizzazione delle collezioni. Tanti marchi stanno facendo un ottimo lavoro, ma hanno il monopolio della moda, e c’è sempre meno spazio per i designer indipendenti”, dice Bressanin. (mv)