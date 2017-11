La scarpa vietnamita vola nel mondo e conquista Pechino: +30% l’export semestrale verso la Cina

Nei primi otto mesi l’export della scarpa vietnamita è cresciuto del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo i dati doganali diffusi dall’associazione nazionale di riferimento dell’area pelle, LEFASO), l’export calzaturiero ha raggiunto il valore di 9,64 miliardi di dollari nel periodo gennaio-settembre 2017. Per quanto riguarda i mercati di destinazione, il cui trend a calcolato sui primi mesi dell’anno, il mercato di riferimento è l’America del Nord che pesa per il 38,7% (seguita dall’UE, che vale il 332%), con l’import USA da Hanoi cresciuto del 13,7%. Ma a sorprendere è il dato dell’export verso Pechino, aumentato del 30% in un semestre. Un risultato che suona come una parziale “vendetta” commerciale, visto che la calzatura cinese è egemone sul mercato interno vietnamita. Secondo LEFASO il 2017 si chiuderà con un aumento dell’export calzaturiero superiore al 10%. (mv)