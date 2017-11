L’Italia non va ai Mondiali: un’occasione persa per la calzatura celebrativa “tricolore”

L’Italia non parteciperà ai Mondiali. La prossima estate parecchi modelli di scarpe tricolori rischiano di restare dentro le scatole. Sono diversi i brand che, oggi e in passato, hanno dimostrato una vena patriottica realizzando calzature col tricolore. Nella nuova collezione Fiorucci troviamo un sandalo anni ’70, tacco vertiginoso e plateau con il cinturino alla caviglia, tutto in pelle e tricolore (335 euro sul sito ufficiale del brand, foto a destra). Nella collezione Maserati troviamo le sneaker Bel-Air tricolore, tutte in pelle (210 euro nel sito aziendale). In un paio di occasioni il leader del PD Matteo Renzi ha esibito sneaker nei colori della bandiera italiana realizzate dell’azienda D’Acquasparta. Anche Federica Pellegrini ha un paio di sneaker alte tricolori impreziosite da scintillanti Swarovski prodotte appositamente per lei dalla griffe Le Silla che aveva pensato anche al suo ex fidanzato Filippo Magnini con lo stesso modello ma borchiato. Diverse aziende hanno realizzato scarpe tricolori per celebrare eventi: il 150esimo anno dell’Unità d’Italia e i Giochi Olimpici, per esempio. Loriblu ha celebrato l’Italia e il made in Italy con diversi modelli tricolori tra cui uno speciale sandalo gioiello col tacco alto, realizzato in vernice bianca, con sottili listini bijoux tempestati in cristalli Swarovski nei colori della bandiera italiana: verde all’interno, bianco al centro, rosso all’esterno. René Caovilla ha presentato una versione tricolore dei suoi famosi sandali: il rosso, bianco e verde della bandiera italiana sono impreziositi da cristalli Swarovsky. Manuela Gomez, artista stilista torinese, ha proposto una scarpa in cristalli tricolore (foto a sinistra). Infine, per chi possiede una Vespa sarà difficile fare a meno del proprio casco in pelle bianca, rossa e verde, modello vintage. Forse, alla fine, non gira tutto intorno al calcio… (mv)