Lotto presenta la serie Icon: 5 sneaker anni ’70 e ’80. Adidas rispolvera il mito delle Predator

Chi si affida all’immaginario artistico, chi recupera un modello feticcio degli anni ’90. Cominciamo da Lotto, che presenta la serie Icon: 5 sneaker degli anni ’70 e ’80 interpretate da altrettanti artisti. I modelli sono B-Icon e T-Icon che l’artista spagnolo Josep Pratt Sorolla, l’illustratrice giapponese Yoko Honda, l’esperto di graphic e design italiano Federico Iapichino (Kenzo Art) e l’illustratore lituano Karolis Strautniekas hanno rivisitato in chiave contemporanea. Tutte le 5 sneaker sono in pelle e sono vendute sul sito aziendale a 80 euro al paio, affiancate dalle immagini delle opere originali degli artisti. Il brand tedesco Adidas, intanto, rinverdisce il mito delle scarpe da calcio Predator (lanciate per la prima volta nel 1994) con il modello 18.1. Con tomaia anatomica e laceless, la nuova edizione sarà messa in commercio ad inizio 2018 anche nella versione in pelle di canguro. (mv/rp)